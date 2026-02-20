#よーよーよー・由良ゆらが2月16日発売の「ヤングキングBULL」で初表紙を飾り、アザーカット5枚が公開された。 由良ゆらは、アイドルグループ・#よーよーよーのさくらピンク担当。#よーよーよーは昨年10月26日にZepp Shinjukuでワンマンライブ「ハロウィン大作戦っ☆ in Zepp Shinjuku」を開催。今年2月1日には渋谷ストリームホールで4周年ライブを開催し、多くのファンと共に節目を迎えた。新メンバー加入後も勢いに乗り