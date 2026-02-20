#よーよーよー・由良ゆらが2月16日発売の「ヤングキングBULL」で初表紙を飾り、アザーカット5枚が公開された。

由良ゆらは、アイドルグループ・#よーよーよーのさくらピンク担当。#よーよーよーは昨年10月26日にZepp Shinjukuでワンマンライブ「ハロウィン大作戦っ☆ in Zepp Shinjuku」を開催。今年2月1日には渋谷ストリームホールで4周年ライブを開催し、多くのファンと共に節目を迎えた。新メンバー加入後も勢いに乗り、さらなる活躍が期待されている。

今回の「ヤングキングBULL」では、あざとかわいい甘々な雰囲気に加え、大人っぽさやカジュアルなど、さまざまな表情を見せている。

由良ゆら コメント

◆「ヤングキングBULL」初表紙出演おめでとうございます。

ありがとうございます！

ヤングキングBULLさんはゆらゆらが事務所に所属する前に引退された大先輩の川崎あやさんの表紙をみて知って、そして大先輩の桃月なしこさんのたくさんの表紙をみてきてずっと憧れだったので、そんな雑誌に自分も載れてそれも表紙で。事務所の方に聞いたときはびっくりとうれしさでずっとニコニコで口角が痛くなりました！

いつもヤングキングBULLさんのパンチの効いたかっこいい表紙がコンビニや本屋さんに並んでいるとついつい目を引いてしまうのですが、ゆらゆらの表紙もすごく目立っていて朝コンビニで見つけたときも本当にうれしかったです！

◆今回の撮影ではいつものあざとかわいい甘々な雰囲気に加え、大人っぽさや、カジュアルな雰囲気もありましたが、いかがでしたか？

そうなんです！

表紙で着ているメンバーカラーのさくらピンク色の水着のように、いつものゆらゆらの雰囲気もたっぷり表現されているんですが、今回BULLさんぽい大人でカジュアルな初めての雰囲気にも挑戦できました！

デニムとパーカーにスポーティな水着を合わせたカットは特に、ナチュラルだけどかっこよく！を決めるためにゆらゆらのいつもの動きを抑えるのを頑張りました！

フェチなメガネお姉さんのカットも自分で誌面の出来上がりを見ると恥ずかしくなっちゃうくらい大人になっていてびっくりしました…。

衣装に合わせて、きらきら笑顔からクールな表情、自然な姿まで幅広くいろいろなゆらゆらが一気にみれちゃいます！

ぜひDMM限定版も合わせて2冊同時に発売されたデジタル写真集もあわせて楽しんでいただきたいです！

◆1月に新メンバーも加わり、新体制となった＃#よーよーよーですが、今のグループの魅力を教えてください。

1月に新メンバーを迎えて新しい7人でスタートしたばかりで、毎日ドキドキわくわくでいっぱいです！

私は結成当時からのメンバーなのにいつもライブ前すごく緊張しちゃうくらい毎回#よーよーよーのライブは違くて面白くて新鮮で楽しいんです！

実際ライブや会えるイベントに足を運んでくださった方々は、誰を推そうかすごく迷うんじゃないかなって思うくらい全員個性豊かで、かわいいです！

各メンバーカラーの衣装を着て、みんなそれぞれキャラがあるけど、バラバラじゃなくて7人合わさって楽しいのが#よーよーよーなのでぜひライブやイベントでも一緒に楽しんでくれたらうれしいです！

◆今回の表紙を通して初めて由良ゆらさんに出会う方、そして日頃から応援してくださっている皆さんへメッセージをお願いいたします。

運命的にこの記事で、今回の表紙で、ゆらゆらを知ってくださった方も、いつも応援してくれてみていてくれてこの記事まで読みにきてくれたあなたも、最後まで読んでくれてありがとうございます！

ゆらゆらは個人的にすごく久しぶりの表紙での雑誌の掲載でした。

いつも裏から応援してくれている事務所の方々と、そしてなによりこうしてゆらゆらをみてくれているみなさんのおかげです！

絶対にまた表紙での掲載を叶えたいです！そして#よーよーよーと由良ゆらの名前をたくさん知っていただけるように頑張るのでずっと注目してみていてくれたらうれしいです！よろしくお願いします♡

カメラマン：LUCKMAN

©少年画報社

