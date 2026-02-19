イギリスのチャールズ国王は、実の弟であるアンドルー元王子の逮捕を受け、「深い懸念」を表明しました。チャールズ国王は日本時間午後9時ごろ、声明を出し、弟・アンドルー元王子の公務における不正行為の疑いに「深い懸念」を示した上で、「この問題は公正かつ正当な手続きが進められる」「法律は、その当然の過程をたどるべき」と表明しました。また、捜査をめぐり、「全面的に支持し、協力を惜しまない」としています。