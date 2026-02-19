MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。2月17日（火）に放送された同番組では、“名門一家の蔵に眠るお宝を鑑定”と題した新企画がスタートした。【映像】貴重なお宝が手つかずのまま蔵の中に…今回訪れたのは、世界文化遺産「佐渡の金山」で知られる新潟県佐渡島。明治初期に現在の土地に移