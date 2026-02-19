「優しすぎる二郎系ラーメン」の挑戦 「子どもたちを応援したい」 【写真を見る】『子どもはラーメン無料にします』SNSで賛否両論に“優しさ二郎系ラーメン店” 継続の工夫は券売機に ラーメン店のSNS投稿に、賛否両論のコメントが殺到しました。 熊本大学前の学生街、熊本市中央区黒髪。ラーメン激戦区でもあるこの場所に2月7日オープンしたばかりの「今を楽しめ 熊本大学前店」です。