シント・トロイデンに所属するFW後藤啓介に対して、イングランドとドイツの複数クラブが興味を示しているようだ。イギリスメディア『SPORTS BOOM』が報じている。「ベルギーにおいて、最も注目を集めるストーリーの一つを紡いでいる」と形容されるほどの活躍を見せる後藤啓介は、昨夏にアンデルレヒトからシント・トロイデンにレンタル加入すると、ここまでのジュピラー・プロ・リーグで10得点を記録。2位につけるチームの原動力