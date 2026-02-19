先の衆議院議員選挙で当選した山形2区選出の鈴木憲和議員が、18日夜に発足した第2次高市内閣で農林水産大臣に再任されました。18日に開かれた特別国会で第105代内閣総理大臣に指名された高市総理は第2次内閣の組閣を行い、閣僚を全員、再任しました。このうち、農林水産大臣には衆院選県2区で当選した鈴木憲和議員を再任させました。鈴木議員は昨夜、皇居で行われた任命式で高市総理から辞令書を受け取りました。去年10月に発足し