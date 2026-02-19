「悔しいです！」の絶叫でブレイクし、「闇営業騒動」の渦中にも立たされたザブングル。M-1決勝進出から謹慎、そしてコロナ禍での解散へ――。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ピン芸人として歩む加藤歩と、表舞台を離れた松尾陽介。あの騒動の裏側と、それぞれが選んだ“その後”とは？ 事務所を退所し「引退」したとも報道された、松尾本人に直撃した。お笑いコンビ飛石連休の藤井ペイジ氏の新刊『芸人廃業ダウンタウン