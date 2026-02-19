オーストラリアで2025年12月10日に施行された16歳未満のSNS利用を禁止する法律をめぐり、障害のある子どもが友人やコミュニティとのつながりを失い孤立しているとの指摘が出ています。IT系ニュースサイトのTechdirtは「制度導入前から懸念されていた通り、対面での交流が難しい子どもほど影響を受けやすい」と報じました。‘I’ve lost my friends’: advocacy groups warn Australia’s social media ban risks isolating kids wi