◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】女子ショートプログラムが行われ、初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が自己ベストの７８・７１点をマークし首位に立った。冒頭でトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、勢いに乗った。五輪での日本女子のトリプルアクセル成功は伊藤みどり、浅田真央、樋口新葉に続く４