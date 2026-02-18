プレミアリーグのアーセナルがエースとの契約延長に成功したようだ。『BBC』によると、アーセナルはイングランド代表FWブカヨ・サカとの新契約締結で合意に達したようだ。以前から新契約についての話し合いが行われており、その期間は1年以上に及ぶ。現状では口頭合意となっており、今後正式な発表があるだろう。現契約は2027年6月までだが、新契約は2031年6月まで。新たに契約期間が4年伸びることとなる。給与は週給30万ポンド越