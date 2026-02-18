オリックスが４日ぶりに反発。大和証券は１７日、同社株の投資判断の「１（買い）」を継続するとともに、目標株価を４７００円から６３００円に引き上げた。第３四半期の決算を踏まえ、同証券では２６年３月期通期の連結純利益見通しを４３００億円から会社計画と同水準の４４００億円（前期比２５．１％増）に増額した。１月に高橋英丈社長がグループ最高経営責任者（ＣＥＯ）に就任しており、新たな体制下での資本効率の