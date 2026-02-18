ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。17歳の中井亜美が78.71点、坂本花織が77.23点を叩き出し、日本勢がワンツー発進、千葉百音も4位につけた。ハイレベルな戦いとなった女子SPの中継の途中、観客席にいたイリア・マリニンの姿が映し出されたが、その前にいた超大物の姿にネット上が騒然となっている。女子シングルの演技を見守