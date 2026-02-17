トヨタ新「ハイエース」が話題に！2026年1月13日、トヨタは「ハイエース バン」の一部改良モデルを発表し、安全装備や使い勝手を見直した内容が注目を集めています。商用車として長く支持されてきたモデルだけに関心は高く、販売店だけでなくユーザーからも多くの反響が寄せられています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ“新”「ハイエース」です！ 画像を見る（76枚）ハイエースは1967年の初代登場以来、物流や送迎な