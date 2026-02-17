コンディションが懸念されていた上田綺世が、予想よりも長くプレーしたオランダ1部フェイエノールトは現地時間2月15日、エールディビジ第23節ゴー・アヘッド・イーグルス戦で1-0の勝利を挙げた。この試合で日本代表FW上田綺世がリーグ戦2試合ぶりに出場。現地メディア「FR-Fans.nl」は、ロビン・ファン・ペルシー監督が「（上田が）予想より長くプレーできた」と言及したと報じた。第22節ユトレヒト戦を欠場した上田は先発。ゴ