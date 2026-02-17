タレント・映像プロデューサーのMEGUMI（44歳）が、2月16日に放送されたトーク番組「MEGUMIママのいるBar」（テレビ朝日系）に出演。バラエティ番組でも活躍していたグラビアアイドル時代を振り返り「地獄よ！」と語った。人気のグラビアアイドルとして榎原依那、森脇梨々夏、STU48・工藤理子が、錦鯉・渡辺隆と共に番組のゲストとして登場。渡辺はMEGUMIがグラビアアイドルでありながらバラエティ番組にも出演していたことを知っ