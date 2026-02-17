MEGUMI、グラビアアイドル時代は「地獄よ！」

タレント・映像プロデューサーのMEGUMI（44歳）が、2月16日に放送されたトーク番組「MEGUMIママのいるBar」（テレビ朝日系）に出演。バラエティ番組でも活躍していたグラビアアイドル時代を振り返り「地獄よ！」と語った。



人気のグラビアアイドルとして榎原依那、森脇梨々夏、STU48・工藤理子が、錦鯉・渡辺隆と共に番組のゲストとして登場。渡辺はMEGUMIがグラビアアイドルでありながらバラエティ番組にも出演していたことを知っている世代で、MEGUMIも「ドッキリやったり、バンジーやったり、松本人志さんと大喜利やってたり。地獄よ！ カンペで『MEGUMIのひとことおもしろい話からスタート』って。死にたくなるよ、生放送」と当時の思い出を語る。



さらにゲストの写真集を見ながら、MEGUMIは自身の経験に裏打ちされた解説を行い、現役のグラビアアイドルたちから「その通りです！ 的確」という声が上がるなど、渡辺も「ママの解説、おもしろい」と称賛した。