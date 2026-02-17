Ä«ÈÕ¤òÃæ¿´¤Ë¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èæ³ÓÅªÃÈ¤«¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬²ÖÊ´¾É¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤¬2·î16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤¬¤«¤æ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼õ¿Ç¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤á´ã²ÊÁ¥¶¶¡ÊÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡Ë±¡Ä¹¤Ç´ã²Ê°å¤Î°ÂÅÄ¸þ°í¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÜ¤Î²ÖÊ´¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½Ð»Ï¤á¤¿Ä¾¸å¤Ë»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼Áá¤á¤Î¼õ¿Ç¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«