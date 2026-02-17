ÌÜ¤¬¤«¤æ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¤â¤¦¼êÃÙ¤ì¡©¡¡¤¹¤°¤Ë¡Ö²ÖÊ´¾É¡×¼£ÎÅ¤ò¤¹¤Ù¤3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡¡´ã²Ê°å¤¬NG¹Ô°Ù¤â²òÀâ
¡¡Ä«ÈÕ¤òÃæ¿´¤Ë¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èæ³ÓÅªÃÈ¤«¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬²ÖÊ´¾É¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤¬2·î16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤¬¤«¤æ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼õ¿Ç¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤á´ã²ÊÁ¥¶¶¡ÊÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡Ë±¡Ä¹¤Ç´ã²Ê°å¤Î°ÂÅÄ¸þ°í¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÜ¤Î²ÖÊ´¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½Ð»Ï¤á¤¿Ä¾¸å¤Ë»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼Áá¤á¤Î¼õ¿Ç¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡Ö²ÖÊ´¾É¡×¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÈNG¹Ô°Ù¡É¤Ç¤¹¡ª
ÌÜÌô¤¬¸ú¤»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë2½µ´Ö¤«¤«¤ë
Q.²ÖÊ´¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤¼¡ÖÁá¤á¤Î¼õ¿Ç¡×¤ò´«¤á¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÂÅÄ¤µ¤ó¡Ö²ÖÊ´¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¡Ø½é´üÎÅË¡¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£½é´üÎÅË¡¤È¤Ï¡¢²ÖÊ´¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÈô¤Ó»Ï¤á¤ëÌó2½µ´ÖÁ°¤«¤é¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£Áá¤á¤ËÅÀ´ãÌô¡ÊÌÜÌô¡Ë¤ò»È¤¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê1¡Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤òÃÙ¤é¤»¤ë
²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¶¯¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¾É¾õ¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë
±ê¾É¤Î¡Ö¼ï¡×¤¬²ê¿á¤¯Á°¤ËÍÞ¤¨¹þ¤à¤¿¤á¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î¤Ä¤é¤µ¤¬·àÅª¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡ËÌô¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½
¾É¾õ¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉºÞ¤Ê¤É¤Î¤è¤ê¶¯¤¤Ìô¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½é´üÎÅË¡¤ò¹Ô¤¨¤ÐÈæ³ÓÅª¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌô¤À¤±¤Ç¾è¤êÀÚ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Q.¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÍÑ¤ÎÌÜÌô¤ÏÂ¨¸úÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÂÅÄ¤µ¤ó¡Ö¤³¤ì¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÍÑ¤ÎÌÜÌô¡Ê¹³¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÅÀ´ãÌô¡Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ø»È¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¸ú²Ì¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë1¡Á2½µ´Ö¤«¤«¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Î¡Ø¥Þ¥¹¥ÈºÙË¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÂÞ¤«¤é¡¢¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤Ê¤É¤Î¤«¤æ¤ß¤Î¸¶°øÊª¼Á¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¹³¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÅÀ´ãÌô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤³¤Î¥Þ¥¹¥ÈºÙË¦¤¬ÇË¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°Æ¯¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ¯¤¤ò¡ØÈîËþºÙË¦°ÂÄê²½ºîÍÑ¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙ¥Þ¥¹¥ÈºÙË¦¤¬ÇË¤ì¤Æ¤«¤æ¤ßÊª¼Á¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÌÜÌô¤ÎÀ®Ê¬¤òÆ·¤ÎÇ´Ëì¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²ÖÊ´¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡ØÂÞ¤òÇË¤ì¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¥Ð¥ê¥¢¡¼¡Ù¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ø¥Ð¥ê¥¢¡¼¡Ù¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤ª¤è¤½1¡Á2½µ´Ö¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÅÀ´ã¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤«¤æ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é°ì²óº¹¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ú¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ð¥ê¥¢¡¼¤¬¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Q.¤â¤·²ÖÊ´¾É¤ÇÌÜ¤¬¤«¤æ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é´ã²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ÂÅÄ¤µ¤ó¡Ö¼õ¿ÇÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶¯¤¤±ê¾É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾É¾õ¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼õ¿Ç¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê1¡ËÌÜ¤ò¤³¤¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¶¯¤¤¤«¤æ¤ß¤ÇÌÜ¤ò¤³¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÉ½ÌÌ¡Ê³ÑËì¡Ë¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¤µ¤é¤Ë¤«¤æ¤¯¤Ê¤ë
½ý¤¬¤Ä¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤µ¤é¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÖÊ´¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë½Å¾É²½¤¹¤ë
·ëËì¤¬¼ð¤ì¾å¤¬¤ê¡Ê·ëËìÉâ¼ð¡Ë¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÌÜÌô¤Ç¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Áá¤á¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Æ¡Ö¤«¤æ¤ß¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÆ·¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ÖÊ´¾É¤¯¤é¤¤¡¢»ÔÈÎ¤ÎÌÜÌô¤äÆâ²Ê¤ÎÌô¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢´ã²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÂ¾¤ÎÉÂµ¤¤È¤ÎÈ½ÊÌ
ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤Î¸¶°ø¤¬²ÖÊ´¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤Ë¤è¤ë»É·ã¤ä¡¢ÊÌ¤Î´¶À÷¾É¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ÎÁêÃÌ
²ÖÊ´¤Î»þ´ü¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ë¤Ï±ø¤ì¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1Æü»È¤¤¼Î¤Æ¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¡¢¥ì¥ó¥º¤Î¼ïÎà¤ÎÊÑ¹¹¤ä¡¢Àµ¤·¤¤¥±¥¢ÊýË¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡ËºÇÅ¬¤ÊÌÜÌô¤Î½èÊý
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÅÀ´ãÌô¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¾É¾õ¤Î¶¯¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Q.º£¤«¤é¤Ç¤¤ë²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤äNG¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ÂÅÄ¤µ¤ó¡Ö´ã²Ê¤Î¼õ¿Ç¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢º£Æü¤«¤é¼¡¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ê1¡Ë²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶Í½Â¬¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê2¡Ë¿åÆ»¿å¤ÇÌÜ¤òÀö¤ï¤Ê¤¤
¤«¤æ¤¤¤«¤é¤È¿åÆ»¿å¤Ç¥¸¥ã¥Ö¥¸¥ã¥ÖÀö¤¦¤È¡¢ÎÞ¤ÎÊÝ¸îÀ®Ê¬¤Þ¤ÇÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤òÀö¤¦¾ì¹ç¤ÏÀìÍÑ¤ÎÀö´ã±Õ¤«¡¢¿Í¹©ÎÞ±Õ¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê3¡Ë´ã¶À¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ
ÊªÍýÅª¤Ë²ÖÊ´¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇ¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÅÙÉÕ¤¤Î²ÖÊ´¥¬¡¼¥É´ã¶À¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½Õ¤ÏËÜÍè¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤ä¿·¤·¤¤À¸³è¤¬³Ú¤·¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£¡Ö²ÖÊ´¾É¤À¤«¤é½Õ¤Ï·ù¤¤¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡¢°ìÂÁá¤¤ÂÐºö¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡Ö¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤æ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤Î¼õ¿Ç¡¢Âç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á´ã²Ê°å¤¬ºÇ¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë»þ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²ÖÊ´¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÈô»¶¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£