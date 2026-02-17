「当時は毎日嫌がらせの電話があり、電話に出ることが怖くなりました……」──芸能生活68年、芸能界の酸いも甘いも知る、なべおさみさん（86）がそう振り返るのは、1991年に世間を騒がせた「明治大学替え玉受験騒動」だった。それまでは芸能リポーターや新聞記者らとは良好な関係だったというなべさんは、大バッシングに見舞われた。【写真を見る】現在86歳のなべおさみさん、「明大替え玉受験騒動」で『私に会いにこんかい？』と