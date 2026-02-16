●意気込みを聞かれ、誰も発言せず… 深夜で築いた“わちゃわちゃ”が、金曜夜の顔になる――4月からGP帯に進出するフジテレビ系バラエティ番組『タイムレスマン』(4月から毎週金曜21:58〜)の会見が16日、東京・台場の同局本社で行われ、timeleszの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が登壇。意気込みを聞かれて譲り合う“らしさ”が早速さく裂するなど、番組の雰囲気そのままのやり取り