2月15日、高知競馬場で行われた5R・だるま夕日賞（4歳上・ダ1600m）は、永森大智騎乗の1番人気、オタマジャクシ（牡4・高知・雑賀正光）が勝利した。1/2馬身差の2着にワイドカント（牡9・高知・打越勇児）、3着にグッドヒューマー（せん12・高知・打越勇児）が入った。勝ちタイムは1:46.5（重）。2番人気で赤岡修次騎乗、ロレンツォ（牡8・高知・田中守）は、11着敗退。レース序盤、スタートダッシュを決めたグッドヒューマ