2月15日、高知競馬場で行われた5R・だるま夕日賞（4歳上・ダ1600m）は、永森大智騎乗の1番人気、オタマジャクシ（牡4・高知・雑賀正光）が勝利した。1/2馬身差の2着にワイドカント（牡9・高知・打越勇児）、3着にグッドヒューマー（せん12・高知・打越勇児）が入った。勝ちタイムは1:46.5（重）。

2番人気で赤岡修次騎乗、ロレンツォ（牡8・高知・田中守）は、11着敗退。

レース序盤、スタートダッシュを決めたグッドヒューマーが先行、ワイドカント、オタマジャクシらが続いて全体はスローペースで進行。3コーナーでワイドカントがグッドヒューマーに並びかけ、さらに大外からオタマジャクシが2頭に迫りつつ最終コーナーを通過。強力な末脚で伸びたオタマジャクシが直線半ばでグッドヒューマーを捉え、これにワイドカントが懸命に食らいつくも半馬身差振り切ってオタマジャクシが優勝。怒涛の6連勝で大高坂賞に続く重賞連覇を達成した。

「予定通りなら黒船賞」

1着 オタマジャクシ

永森大智騎手

「内は絶対あけてもらえないと思っていたので、どこかで外出せるところがあればいいなと思ってたんですが、4コーナーを回る時にすごく手応えよくていいところが開きました。本当にすごい馬だと思います。乗りやすくて操作性が良くて、どんな競馬もしてくれるので乗ってる方としては楽ですね。予定通りにいけば次戦は3月の黒船賞になるので、また応援よろしくお願いします」

オタマジャクシ 16戦7勝

（牡4・高知・雑賀正光）

父：トランセンド

母：オトリコミチュウ

母父：ブラックタイド

馬主：内田玄祥

生産者：中地広大

【全着順】

1着 オタマジャクシ

2着 ワイドカント

3着 グッドヒューマー

4着 ダノンフロイデ

5着 サンライズグリット

6着 ウインヴェルデ

7着 メイショウウズマサ

8着 ニクソンテソーロ

9着 エクセレントタイム

10着 アムレートゥム

11着 ロレンツォ