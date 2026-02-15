サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグでモンテディオ山形は15日、栃木に勝ち、開幕2連勝となりました。アウェーで栃木SCと対戦したモンテディオは後半6分に先制。4分後に追いつかれますが、後半43分に勝ち越し、2対1で開幕2連勝です。次は今月21日に群馬と対戦します。