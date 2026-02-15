株式会社RECCOOはこのほど、旧帝大・早慶・GMARCH等の難関大を中心とした2027年卒業予定学生827人を対象に調査した「志望業界ランキング」を発表した。 【写真】文系は「金融」強し!「外資系コンサル」はトップ10圏外へ 文系学生では、「金融」が17.4％で3年連続1位(前年比+3.4pt)となった。「官公庁・公社」が前年から順位を8つ上げて4位(8.1％)にランクインした一方、「外資コンサルティング」は14位へと大きく後退した。