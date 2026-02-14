犬が超苦手に感じるニオイ5選 犬の嗅覚は人間の1,000～1億倍とされており、人間には感じ取れない微かなニオイでも、犬は敏感に感じ取ることができます。 このように嗅覚が鋭い犬には、「超苦手」に感じるニオイが少なからずあります。それらのニオイが犬のストレスになったり、体に悪影響を及ぼしたりすることもあるため、飼い主さんは注意が必要です。 ここでは、犬が超苦手に感じるニオイを、体への影響とともにご紹