犬が超苦手に感じるニオイ5選

犬の嗅覚は人間の1,000～1億倍とされており、人間には感じ取れない微かなニオイでも、犬は敏感に感じ取ることができます。

このように嗅覚が鋭い犬には、「超苦手」に感じるニオイが少なからずあります。それらのニオイが犬のストレスになったり、体に悪影響を及ぼしたりすることもあるため、飼い主さんは注意が必要です。

ここでは、犬が超苦手に感じるニオイを、体への影響とともにご紹介します。

1.ツンとしたニオイ

柑橘類や酢などの「ツンとしたニオイ」は、嗅覚の鋭い犬には強い刺激臭となります。

酢は人間でもツンと感じますが、柑橘類は人間には爽やかないい香りに感じられるものです。しかし犬にとっては、どちらも鼻を刺激するツンとした嫌なニオイに感じられます。

犬が柑橘類や酢を少し嗅ぐくらいなら鼻を背ける程度ですが、過度に嗅いでしまうと激しくくしゃみをすることがあります。

2.人工的なニオイ

柔軟剤や芳香剤、香水、整髪料などの自然界にはない「人工的なニオイ」は、犬が超苦手なニオイのひとつです。

飼い主さんが香水をつけると、愛犬がそのニオイを嫌がって近づかなくなることもあります。また、柔軟剤や香水のニオイが強いと、飼い主さんの本来のニオイが消されてしまうため、不安になる犬も少なくありません。

人工的なニオイとは合成香料のことですが、その強いニオイをずっと嗅いでいると、人間でも不快感が生じたり、体調が悪くなったりすることがあります。人間ですらそうなのですから、嗅覚の鋭い犬にはかなり不快で、ストレスになると考えたほうがよいでしょう。

3.タバコ

犬にとって、タバコの煙のニオイは強烈な刺激臭です。タバコの煙によって犬の鼻の粘膜が刺激されることで、くしゃみや鼻水が出ることがあります。

タバコの煙は、犬が超苦手に感じるニオイであるだけでなく、犬の体に有害です。副流煙（火のついたタバコの先端部分から立ち上る煙）を犬が日常的に吸い込むことによって、肺がんなどの発がんリスクや気管支炎などの呼吸器疾患のリスクが高まります。

4.アルコール

お酒を飲んで愛犬に接した際に、嫌がられた経験はありませんか？それは、飼い主さんの息から発せられるアルコールのニオイが嫌だったのかもしれません。実は、アルコールのニオイも犬が超苦手なニオイのひとつなのです。

アルコールは、犬の体にも影響があります。犬はアルコールを体内で分解できないため、アルコールを摂取すると中毒症状を引き起こす恐れがあり、ニオイを嗅いだだけでふらついてしまうこともあります。

犬にアルコールを舐めさせるのはもちろん厳禁ですが、ニオイを嗅がせるのも避けましょう。お酒だけでなく、アルコール消毒液にも注意が必要です。

5.マニキュア

マニキュアのニオイが苦手という人は多いですが、犬はそのニオイが超苦手です。マニキュアの独特なニオイの元は酢酸エチルなどの揮発性溶剤ですが、これが犬には強烈な刺激臭となります。

嗅覚の鋭い犬がマニキュアのニオイを嗅ぐと、くしゃみが出たり気分が悪くなったりするなど、体調に悪影響が出る可能性があります。

マニキュアを落とす際に使用する除光液にも揮発性溶剤が含まれており、犬には耐え難いニオイです。

犬の超苦手なニオイに対して暮らしの中で気をつけるべきことは？

犬が超苦手に感じるニオイを理解したら、次はそれらから愛犬を守るための対策をしましょう。では、具体的にどうしたらよいのでしょうか？ここからは、犬の超苦手なニオイに対して暮らしの中で気をつけるべきことをご紹介します。

1.「香り」は控えめに

柔軟剤や芳香剤などは、できるだけ「無香料」や「微香性」のものを選びましょう。特に、愛犬のベッドや洋服、ブランケットなどを洗う際の洗剤や柔軟剤は、香りの強いものは避けましょう。愛犬の洗濯物には、ペット用の洗剤や柔軟剤を使用するのが理想的です。

また、飼い主さんが香水をつける場合は、犬が嫌がりやすい柑橘系のものは避け、つける量も控えめにするといった配慮をしましょう。

2.犬のそばで喫煙しない

愛犬と飼い主さん自身の健康を考えると、タバコは吸わないのが一番です。もし禁煙が難しい場合は、愛犬のそばでは吸わないようにしましょう。

ベランダなどの屋外か、愛犬がいない別室でしっかり換気をしながら喫煙することを徹底してください。それがタバコの煙のニオイだけでなく、副流煙からも愛犬を守ることにつながります。

タバコの煙のニオイや有害物質は、飼い主さんの手や口、衣類などに付着して残ります。そのため、喫煙後は愛犬と触れ合う前に、手洗いやうがい、できれば着替えもするのが理想的です。

3.飲酒中や飲酒後は犬に顔を近づけない

お酒を飲んだ飼い主さんの息には、犬が超苦手なアルコールのニオイが混じっているため、飲酒中や飲酒後に愛犬に顔を近づけるのは避けましょう。愛犬が嫌がっているのにしつこく顔を近づけようとすると、嫌われてしまうこともあります。

寂しいかもしれませんが、飲酒後は、アルコールのニオイが消えるまで愛犬と一定の距離を保つようにしてください。

また、手指をアルコール消毒した際も、完全に乾いてニオイが消えるまでは、愛犬に触れたり、手を舐めさせたりしないよう注意しましょう。

4.マニキュアは別室で

マニキュアや除光液は、必ず愛犬のいない別の部屋で換気を十分に行いながら使用してください。愛犬をその部屋に入れるのは、独特なニオイが完全に消えてからにしましょう。

除光液が染み込んだコットンなどはそのままゴミ箱に捨てず、ニオイが漏れないようにビニール袋に入れて密閉してから捨てるようにしましょう。

まとめ

今回は、犬が超苦手に感じるニオイを5つご紹介しました。ニオイの感じ方には個体差がありますが、ご紹介したニオイは犬のストレスになったり、体に影響を及ぼしたりする可能性があります。

ご紹介した暮らしの中で気をつけるべきことを参考に、ぜひ今日からでも超苦手なニオイへの対策をして、愛犬の心身の健康を守りましょう。

(獣医師監修：葛野宗)