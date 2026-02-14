【モデルプレス＝2026/02/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演している田中陽菜が2月14日までに自身のTikTokを更新。金髪から暗髪になった姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」美人JK「透明感凄い」印象ガラリの暗髪ボブ姿◆田中陽菜、金髪卒業を報告田中は「半年以上続けた金髪卒業しました！」とつづり、ロングのダウンジャケットを着て街角で踊る動画を投稿。