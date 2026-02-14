「今日好き」田中陽菜「半年以上続けた金髪卒業しました」暗髪ボブ姿に反響「いずれにせよ可愛い」「雰囲気変わる」
【モデルプレス＝2026/02/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演している田中陽菜が2月14日までに自身のTikTokを更新。金髪から暗髪になった姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美人JK「透明感凄い」印象ガラリの暗髪ボブ姿
田中は「半年以上続けた金髪卒業しました！」とつづり、ロングのダウンジャケットを着て街角で踊る動画を投稿。以前の淡めの金髪から、黒に近いダークカラーにヘアカラーがチェンジしている。またコメント欄では、突然のヘアカラーチェンジに驚くファンからの「ほんとに卒業したの？」という問い掛けに「どーでしょう」と返信も。動画にはハッシュタグに「＃ネタ」ともつけられている。
この投稿は「雰囲気変わる」「透明感凄い」「眼福」「いずれにせよ可愛い」「清楚感最高」「カツラでも本当でも似合いすぎ」「沼る可愛さ」などと反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、現在放送中の「テグ編」に継続メンバーとして出演している。（modelpress編集部）
