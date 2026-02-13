【S.H.Figuarts スーパーサイヤ人ブロリーフルパワー】 2月14日 再販 価格：9,900円 BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人ブロリーフルパワー」再販分を2月14日に発売する。価格は9,900円。 本商品は、2018年公開の映画「ドラゴンボール超（スーパー） ブロリー」で一新