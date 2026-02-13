【S.H.Figuarts スーパーサイヤ人ブロリーフルパワー】 2月14日 再販 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人ブロリーフルパワー」再販分を2月14日に発売する。価格は9,900円。

本商品は、2018年公開の映画「ドラゴンボール超（スーパー） ブロリー」で一新されたキャラクターデザインと衣装の「スーパーサイヤ人ブロリーフルパワー」を「S.H.Figuarts」にて立体化したもの。

交換用表情パーツ2種と交換用手首左右各2種が付属し、さまざまなポージングが楽しめる。

「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人ブロリーフルパワー」

サイズ：全高 約220mm

材質：PVC、ABS製

【セット内容】

・本体

・交換用表情パーツ2種

・交換用手首左右各2種

(C)バード・スタジオ／集英社 (C)「2018 ドラゴンボール超」製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。