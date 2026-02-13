映画「ドラゴンボール超（スーパー） ブロリー」より「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人ブロリーフルパワー」再販分が本日発売！
【S.H.Figuarts スーパーサイヤ人ブロリーフルパワー】 2月14日 再販 価格：9,900円
サイズ：全高 約220mm
【セット内容】
(C)バード・スタジオ／集英社 (C)「2018 ドラゴンボール超」製作委員会
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人ブロリーフルパワー」再販分を2月14日に発売する。価格は9,900円。
本商品は、2018年公開の映画「ドラゴンボール超（スーパー） ブロリー」で一新されたキャラクターデザインと衣装の「スーパーサイヤ人ブロリーフルパワー」を「S.H.Figuarts」にて立体化したもの。
交換用表情パーツ2種と交換用手首左右各2種が付属し、さまざまなポージングが楽しめる。
「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人ブロリーフルパワー」
サイズ：全高 約220mm
材質：PVC、ABS製
【セット内容】
・本体
・交換用表情パーツ2種
・交換用手首左右各2種
(C)バード・スタジオ／集英社 (C)「2018 ドラゴンボール超」製作委員会
※発売日は流通により前後する場合があります。