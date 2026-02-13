【モデルプレス＝2026/02/13】お笑いコンビ・コットンの西村真二が、2月13日までに自身のX（旧Twitter）を更新。母のハグショットを公開した。【写真】41歳人気芸人「初対面」男性芸人とハグする母公開◆コットン西村、母のハグショット披露西村は「オカンが初対面で会うやいなや目を輝かせながらゆずるさんを強く抱き寄せたんだけどまじ罪な男」とつづり、母とお笑いコンビ・アインシュタインの河井ゆずるのハグショットを投稿。