コットン西村「初対面で会うやいなや目を輝かせながら」母＆人気芸人のハグショットに「お母様が可愛すぎる」「微笑ましい光景」と反響
【モデルプレス＝2026/02/13】お笑いコンビ・コットンの西村真二が、2月13日までに自身のX（旧Twitter）を更新。母のハグショットを公開した。
【写真】41歳人気芸人「初対面」男性芸人とハグする母公開
西村は「オカンが初対面で会うやいなや目を輝かせながらゆずるさんを強く抱き寄せたんだけどまじ罪な男」とつづり、母とお笑いコンビ・アインシュタインの河井ゆずるのハグショットを投稿。ボトルが並ぶ室内で撮影された写真には、河井の背中に手をまわす西村の母の後ろ姿と、西村の母を抱きしめる河井の姿が収められていた。同日、河井は西村の投稿を引用リポストし、「まんまとボトルを入れました」とお茶目につづっていた。
この投稿は「微笑ましい光景」「ほっこりする」「素敵なショット」「お母様が可愛すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆コットン西村、母のハグショット披露
◆コットン西村の投稿に「可愛すぎる」と反響
