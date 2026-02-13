【Amazon 新生活セール】 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonは、「Amazon 新生活セール」を3月6日0時より3月9日23時59分にかけて開催する。 本セールでは、「暮らしの必需品がお買い得」をテーマに幅広いカテゴリーから300万点以上の商品がラインナップされる。また、「Amazon 新生活セール」として初となる先行セ}