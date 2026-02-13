【拡大画像へ】

Amazonは、「Amazon 新生活セール」を3月6日0時より3月9日23時59分にかけて開催する。

本セールでは、「暮らしの必需品がお買い得」をテーマに幅広いカテゴリーから300万点以上の商品がラインナップされる。また、「Amazon 新生活セール」として初となる先行セールが、3月3日0時より3月5日23時59分までの3日間にわたって開催される。なお、Amazonの特設ページではセール開始に先駆けて特集商品が掲載されている。

エントリー期間となる2月17日12時より3月9日23時59分までにキャンペーンにエントリーし、対象期間中に合計10,000円以上を購入の上、ポイントアップ対象の買い物をすると所定のAmazonポイントが還元される。そのほか、春の引っ越し・入学・進学・就職など、新生活のスタートに役立つ商品を集めた「新生活ストア2026」のオープンや、「厳選日替わりセール」などの取り組みも実施される予定。

