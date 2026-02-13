俳優・高嶋政伸（59）が12日、TBS系「櫻井・有吉THE夜会」（後9・00）に出演。自宅に大量にストックしているものを明かした。今回は、高嶋の家に眠る不用品が売ったらいくらになるか検証する企画を実施。寝室の棚をチェックしていると、大量の耳栓が。「耳栓ないと眠れない。1000箱ぐらいある。死ぬまで必要だと思う」と話した。耳栓をするため、就寝時は目覚まし時計を3つも用意。「2つ鳴らなかったことがあって、それ