モデルのUTA（28）が、50歳になった母でエッセイストの内田也哉子（50）を祝福し、思い出の写真を公開した。【映像】UTA、母・内田也哉子とのショットや貴重な家族ショット俳優の本木雅弘（60）、也哉子夫婦の間に長男として生まれたUTA。妹の内田伽羅（26）は俳優として活動し、祖父はミュージシャンの内田裕也、祖母は俳優の樹木希林という芸能一家で育った。これまでInstagramで、也哉子の膝の上に座る幼い頃の姿や、歌手