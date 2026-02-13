モデルのUTA（28）が、50歳になった母でエッセイストの内田也哉子（50）を祝福し、思い出の写真を公開した。

【映像】UTA、母・内田也哉子とのショットや貴重な家族ショット

俳優の本木雅弘（60）、也哉子夫婦の間に長男として生まれたUTA。妹の内田伽羅（26）は俳優として活動し、祖父はミュージシャンの内田裕也、祖母は俳優の樹木希林という芸能一家で育った。

これまでInstagramで、也哉子の膝の上に座る幼い頃の姿や、歌手・ハナレグミ（51）のライブを訪れた際の両親と写る貴重な写真など、家族ショットを発信。「なんて可愛いお母さん」「ご夫婦が並んだ貴重な1枚ありがとうございます」などと、話題になっていた。

UTA、内田也哉子との思い出の写真を公開

2026年2月11日に更新したストーリーズでは、「Happy Birthday Mama」と、也哉子の50歳の誕生日を祝福し、UTAが幼い頃の思い出写真を披露している。

この投稿にネット上では、「お母さん似ですね」「也哉子さん可愛い。UTAくんのお姉さんみたいだな」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）