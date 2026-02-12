本日2月12日は、Kis-My-Ft2がデビューを告げられた“茶封筒の日”。Kis-My-Ft2公式YouTubeチャンネルでは、『キスマイ 15周年 茶封筒の日 Everybody Go!!!!!! 〜15年目のKis生配信〜』が実施され、グループの15周年が本格的にキックオフした。生配信中に6つの茶封筒が渡され、その中にはKis-My-Ft2の15周年を盛り上げる解禁情報が収められており、1つゲームをクリアすると1つ茶封筒を開封できるというルールのもと、メンバーは6つ