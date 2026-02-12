９日に放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」では、祖父が「麻生太郎さんとメシ友」という代々政治家の家系の若手芸人が登場した。この日は「親が社長・政治家、お育ちの良い芸人ＳＰ」で、４人の芸人が登場。その中の１人が４年目の若手芸人・天明ブラウンの太田成秋だった。福島県で代々政治家の家系だといい、父は県議会議員、祖父は小泉内閣で元農水副大臣という政治家一家。１５０年続いている建設会社は、母が社