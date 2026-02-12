・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６４．６３ドル（＋０．６７ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝５０９８．５ドル（＋６７．５ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝８３７５．４セント（＋３５３．６セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５３７．２５セント（＋９．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４２７．５０セント（&#