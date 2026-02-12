・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６４．６３ドル（＋０．６７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５０９８．５ドル（＋６７．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝８３７５．４セント（＋３５３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３７．２５セント（＋９．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２７．５０セント（－１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１２４．００セント（＋１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３１０．５９（＋２．２６）

出所：MINKABU PRESS