１１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６４．６３ドル（＋０．６７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５０９８．５ドル（＋６７．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８３７５．４セント（＋３５３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３７．２５セント（＋９．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２７．５０セント（－１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１２４．００セント（＋１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３１０．５９（＋２．２６）
出所：MINKABU PRESS
