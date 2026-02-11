「貯蓄から投資へ」という政府の後押しもあり、国民の投資に対する意識が変化しつつある現代日本。 投資をするならば「自分がよく知っていて、商品をいつも買っている会社」の個別株を買いたいと考える人も増えているのではないでしょうか。 今回は、国産ビール製造の大手である「アサヒ・キリン・サッポロ」について、株価や株主優待の内容についてチェックしてみましょう。 国産ビール製造大手3社