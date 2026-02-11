カープ日南キャンプ。１０日は初めて紅白戦が行われました。まず見せたのは白組の先発・床田でした。先頭の秋山を空振り三振にきってとると、その後はフォアボールを1つ許したものの、無安打無失点と仕上がりの良さをみせます。 赤組の先発を任されたのが昨シーズンの開幕投手森下。打たせてとるテンポの良いピッチングで打者3人を10球で抑える完璧なピッチングをみせます。チーム初ヒットを放ったのは