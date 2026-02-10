去年12月、大分市で路上を歩いていた高齢女性を保護し、警察に通報した男子高校生に感謝状が贈られました。 【写真を見る】道路の中央を歩く女性を発見、車を止めて保護17歳高校生がとっさの判断警察から感謝状大分 感謝状を受けたのは、臼杵高校3年の横山逞翔さん（17）です。横山さんは去年12月24日午後6時ごろ、下校中に道路の中央付近を歩いている80代の女性を発見。走行中の車が近づいていたため、車を停止させて女性