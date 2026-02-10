フリースタイルスキーの中国選手・谷愛凌（アイリーン・グー）が米国のトランプ大統領による選手への批判にコメントを発した。中国メディアの鳳凰網が10日に報じた。ミラノ・コルティナ五輪に出場中のフリースタイルスキーのハンター・ヘスはこのほど、国内の問題を念頭に米国を代表して出場することに「複雑な思い」を抱えていると吐露し、「星条旗を身につけることは、米国で起きている全てのことを代表するという意味ではない」