とんかつ専門店「かつや」は2月13日から、新メニューとなる「鍋焼きカツ煮定食」と「鍋焼き風カツ丼」を期間限定で販売する。いずれも食材がなくなり次第、販売終了となる。とんかつ専門店「かつや」外観〈販売ラインアップ（すべて税込）〉【店内メニュー】■鍋焼きカツ煮定食通常店舗：1,089円／券売機店舗：1,090円■鍋焼き風カツ丼通常店舗：979円／券売機店舗：980円【画像(5点)を見る】かつや「鍋焼き風カツ丼」「鍋焼き風カ