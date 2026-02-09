ソニーは2月9日、ブルーレイディスクレコーダーの出荷を2月で終了すると発表した。出荷終了はすべてのモデルが対象で、後継機種はないという。1月9日には、TVS REGZAもブルーレイディスクレコーダー「REGZAブルーレイ」全機種の生産を完了したと発表しており、ブルーレイレコーダーの選択肢が狭まることになる。ついにソニーもブルーレイディスクレコーダーの出荷終了を発表。テレビ番組の録画派にはつらい発表となった出荷を終了