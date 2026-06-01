俳優で演出家、「少年隊」の錦織一清（61）が1日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）にVTR出演。5月31日の東京ドーム公演でグループ活動を終了した嵐について語った。かつて米ニューヨークで仕事をしていたという錦織。番組の企画で嵐にニューヨークを案内したといい「まだ嵐がデビューしてない時だったんで、貴重な体験をさせてもらって」と回顧。さらに「だいぶ前に、僕らが舞台やってる時に、大野なんかは