アイドルグループ・嵐の会社「株式会社嵐」の代表取締役・四宮隆史氏が１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。５月３１日に東京ドームで行われた「ＡＲＡＳＨＩＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」の最終公演をもって活動を終了した嵐が、テレビなどのメディアに出演しなかった理由を明かした。同公演の模様は有料配信で視聴可能だったが、最後まで５人の嵐によるテレビ番組は叶わなかった。四宮氏は「